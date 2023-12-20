Глобальный сбой в работе соцсети X

Пользователи социальной сети X (ранее Twitter), принадлежащей американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, во всем мире начали отмечать масштабные сбои в работе соцсети. Об этом стало известно в четверг, 21 декабря, из статистических данных агрегатора Downdetector.

Сайт соцсети продолжает открываться, при этом сообщения пользователей не видны. Трудности возникли в том числе у пользователей X Pro (ранее TweetDeck), отмечает Reuters.

Представители X на момент публикации сообщения о сбое не комментировали. На странице Twitter Status сообщается, что все системы соцсети работают.