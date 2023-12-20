Министр экономики о совместных проектах Азербайджана и Турции в Карабахе фото; обновлено 11:35
Турция является основным торговым партнером Азербайджана. За 11 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами составил 7,2 миллиарда долларов, это на 33 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт увеличился более чем на 52 процента и составил 5,1 миллиарда долларов. Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на проходящем 21 декабря в Баку Азербайджано-турецком инвестиционном форуме.
Говоря о восстановительных работах в освобожденных от армянской оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, министр экономики отметил, что Азербайджан в 2021-2023 годах выделил на эти работы из госбюджета $7 млрд.
«Отрадным фактом является то, что в этих проектах на освобожденных территориях активное участие принимают турецкие компании. На сегодня с ними подписаны подрядные контракты на $3,4 млрд», - сказал Джаббаров.
Он также сообщил, что в Азербайджане созданы возможности для инвесторов в целях реализации различных проектов в партнерстве государство-частный сектор. «В этой связи Азербайджанская инвестиционная компания ведет переговоры с турецкими партнерами и подготовлено 5 проектов по восстановлению малых ГЭС на освобожденных от оккупации территориях», - сказал Джаббаров.
Министр экономики также отметил, что в настоящее время строительные работы по проекту газопровода Игдыр - Нахчыван продолжаются.
Что касается строительства железной дороги Карс - Нахчыван как новой ветки Срединного коридора, то Джаббаров заявил, что «в качестве альтернативы дорога, которая пройдет по территории Зангилана, Ирана, Нахчывана и Турции, еще больше укрепит наше партнерство в сфере транспорта. Транспортные коридоры, проходящие через Азербайджан по Срединному коридору, Бакинскому морскому торговому порту, железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс, образуют кратчайшие и наиболее эффективные транспортные маршруты для перевозки грузов из Азербайджана через Турцию в Европу и наоборот».
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Сегодня в Баку проходит Азербайджано-турецкий инвестиционный форум.
Организаторами мероприятия, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и создания Турецкой Республики, являются Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Общественное объединение «Предприниматели и промышленники Турции и Азербайджана» (TÜİB).
В форуме принимают участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр торговли Турции Омер Болат и глава Офиса по финансам при Администрации президента Турции Гёксель Ашан.
Мероприятие, направленное на дальнейшее укрепление экономического сотрудничества между двумя странами, также внесет вклад в региональное развитие. На форуме будут обсуждены стратегические вопросы, связанные с расширением экономического сотрудничества, шаги, которые будут предприняты для установления прочных экономических связей между Азербайджаном и Турцией, потенциальные инвестиционные возможности.