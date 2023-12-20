США видят в Польше будущего лидера Евросоюза

Сотрудничество между США и Польшей в сфере безопасности всегда было очень тесным, Вашингтон «очень хочет, чтобы Польша была лидером в Европейском союзе», заявил в интервью Rzeczpospolita заместитель американского госсекретаря по европейским делам Джеймс О'Брайен.

«Если было принято решение усилить восточный фланг НАТО, то, конечно, так оно и будет. Мы также опираемся на эволюцию НАТО за последние десять лет. Сегодня 2/3 союзников тратят 2% от ВВП на оборону. Польша [тратит] намного больше. Разработаны очень полезные планы региональной обороны, которые с каждым месяцем реализуются все лучше и лучше», — добавил О'Брайен.

В 2022 году Варшава выделила на военные нужды 2,42% от валового внутреннего продукта — больше только у Греции (3,54%), США (3,46%) и Литвы (2,47%). Польша — одна из семи стран, которые соответствуют требованию альянса вкладывать в оборону 2% ВВП. В начале 2023 года в правительстве Польши пообещали нарастить свои оборонные расходы до 4% ВВП (по данным Всемирного банка, в 2022 году ВВП Польши составил $688,1 млрд).

Польша вскоре после вторжения РФ в Украину запланировала создать самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.

В середине декабря вернувшийся на пост премьера страны Дональд Туск пообещал, что после его возвращения к власти Польша останется «сильным звеном» в НАТО и надежным союзником США, а также вернет себе лидирующую роль в Евросоюзе. Туск объявил, что Польша возьмет на себя ответственность за защиту своей части европейской границы и что правила на ней будут жесткими.