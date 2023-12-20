Ильхам Алиев в ходжалинском селе добавлено фото; новость дополнена 13:10
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 21 декабря побывал в селе Дагдаган Ходжалинского района, сообщает официальный сайт главы государства.
Глава государства осмотрел территорию села.
Село Дагдаган, расположенное у подножия Карабахского хребта, было оккупировано вооруженными силами Армении в 1992 году. 19-20 сентября этого года в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией в Карабахе, село было очищено от сепаратистов.