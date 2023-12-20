Куда бежать? великое переселение продолжается

Джейхун Наджафов, собкор

По данным ООН, в 2023 году рост глобальной миграции продолжал увеличиваться и достиг более 281 миллиона человек, или около 3,6 процента населения земного шара.

В 2020 году число международных мигрантов, то есть людей, живущих за пределами своей страны, было на 128 миллионов человек больше, чем в 1990 году и в три раза больше, чем в 1970 году.

В докладе Всемирного Банка (ВБ), посвященного мировому развитию в 2023 году, было отмечено, что в борьбе с мировым экономическим дисбалансом, различными демографическими тенденциями и изменением климата миграция в ближайшие десятилетия станет жизненной необходимостью для стран с любым уровнем дохода.

Никогда еще в истории человечества такое количество людей не жило за пределами стран своего рождения

Азербайджан – привлекательная страна для мигрантов

В докладе подчеркивается, что при правильном управлении миграцией она может стать движущей силой процветания и способствовать достижению целей ООН в области устойчивого развития.

ВБ предлагает регулировать миграцию на комплексной основе для оптимизации воздействия трансграничных перемещений на развитие как стран назначения и происхождения, так и самих мигрантов и беженцев.

Как указывается в докладе Всемирного банка, никогда еще в истории человечества такое количество людей не жило за пределами стран своего рождения.

«Если бы международные мигранты были отдельной нацией, - говорится в докладе, - то они бы составили пятую по величине страну в мире, равную по численности населению Индонезии».

Следует отметить, что на протяжении всей истории человечества мигранты переезжали в другие страны в поисках экономических и образовательных выгод, лучшей жизни для своих детей и в некоторых случаях политической или религиозной свободы.

На протяжении всей истории человечества мигранты переезжали в другие страны в поисках экономических и образовательных выгод

Мировые кризисы, климатические изменения и войны также играют значительную роль в стимулировании волн перемещения людей из одной страны в другую. В современном мире решения мигрантов о переезде подпитываются также мотивами свободной торговли и экономическими устремлениями.

Вопрос миграции находился также в центре внимания недавнего заседания Милли Меджлиса Азербайджана, на котором были приняты очередные поправки в миграционное законодательство страны, которое периодически обновляется и дополняется, чтобы соответствовать международному миграционному праву. Это касается как борьбы с нелегальной миграцией, так и помощи беженцам.

Как рассказала haqqin.az депутат Милли Меджлиса Амина Агазаде, последняя поправка в законодательство Азербайджанской Республики была связана с регулированием вопросами миграции в сфере судоходства.

А Азер Аллахверанов, председатель Евразийской платформы миграционных инициатив и руководитель платформы миграционного сотрудничества, отметил, что для трудовых мигрантов из различных стран, особенно из региона Южной Азии, Азербайджан остается привлекательной страной.

Поправка Амины Агазаде

Что говорит официальная статистика?

По официальной статистике, в октябре 2023 года в рамках борьбы с нелегальной миграцией Государственная миграционная служба задержала 1001 иностранца. 292 человека из числа задержанных за нарушение миграционного законодательства были в административном порядке высланы за пределы Азербайджана, остальным была обеспечена на выбор легализация проживания или добровольный выезд из страны.

«В 2023 году разрешение на работу в стране получили 9 190 граждан из 107 стран мира, - сообщил Азер Аллахверанов. - Больше всех разрешений получили граждане Турции – 5 207 человек, России - 742, Индии - 443, Великобритании - 394, Китая - 370, Туркменистана - 234, Пакистана - 211, Украины -163, Филиппин -149, Грузии -129 человек».

По словам Аллахверанова, число иностранцев, которые хотят жить и работать в Азербайджане, ежегодно возрастает. Этому интересу способствуют масштабные инфраструктурные проекты, реализуемые в стране, и, в частности, мегапроекты на освобожденных от оккупации территориях Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических регионов.

«Азербайджан также является транзитной территорией для мигрантов, которые направляются в страны Евросоюза, - добавил председатель Евразийской платформы миграционных инициатив. - Больше всего миграционный обмен происходит с Россией, Турцией, Грузией, арабскими странами и Ираном. До февраля 2022 года в этот список входила Украина. Иностранцев в Азербайджане, прежде всего, интересует работа в секторе услуг, хайтека, в нефтегазовой, строительной и горнодобывающей отраслях, в сельском хозяйстве... Обычно иностранные трудовые мигранты, которые приезжают на длительный срок, интегрируются в жизнь нашей страны, изучают ее язык, культуру, устраивают личную жизнь, их дети учатся в азербайджанских школах…»

В 2023 году разрешение на работу в Азербайджане получили 9 190 граждан из 107 стран мира

В Испанию – да, в Кувейт - нет

Интересное исследование в этой связи провел международный центр InterNations, на интернет-платформе которого мигранты обмениваются опытом переезда в другие страны. На основе опроса 12 тысяч человек был составлен специальный «Рейтинг городов для экспатов», в который были включены вопросы, касающиеся обустройства в новой стране, уровня жизни, доходов, трудоустройства, развлечений, здравоохранения, общественной жизни и др.

Согласно этому рейтингу, список лучших городов для миграции возглавили испанские Малага, Аликанте и Валенсия. В них мигранты ценят гостеприимство, возможности легко подружиться с местными жителями, низкую стоимость жизни при высоком социальном статусе, а также высокий уровень здравоохранения, культуры и развлечений. В этих городах нет проблем с трудоустройством.

Далее идут два города Объединенных Арабских Эмиратов - Рас-эль-Хайма и Абу-Даби, за ними - Мадрид, Мехико, Куала-Лумпур (Малайзия), Бангкок и Маскат (Оман).

В аутсайдерах рейтинга для миграции оказались Милан и Рим (соответственно 49-е и 48-е места), в которых есть проблемы с обустройством, безопасностью, доступностью жилья, бюрократией, справедливой оплатой труда, карьерным ростом, общественной жизнью, экологией и пр. 

Перед ними Ванкувер (Канада) – 47 место, Гамбург (ФРГ) – 46-е, Берлин – 45-е, Дублин (Ирландия) - 44-е, Стамбул - 43-е, Лондон - 42-е, Париж – 41-е и Сеул (Южная Корея) – 40-е.

Список лучших городов для миграции возглавили испанские Малага, Аликанте и Валенсия

Интересно, что с 2014 года в пятерку лучших городов для экспатов по индексу легкости обустройства, дружелюбия местных жителей, удовлетворенности социальной жизнью, коммерческих возможностей, карьерного роста, доступности жилья, разнообразных развлечений и прочего входит Мехико.

С другой стороны, столица Мексики занимает лишь 45-е место по политической стабильности, а 18 процентов мигрантов не чувствуют себя там в безопасности, что более чем вдвое превышает среднемировой показатель.

Очень важным фактором привлекательности страны для мигрантов являются варианты досуга. По таким критериям, как насыщенная культурная и ночная жизнь, возможности для занятий спортом и благоприятные климатические условия в лидеры регулярно выходят города Испании.    

В то же время богатство той или иной страны далеко не всегда означает его высокую привлекательность для мигрантов.

К примеру, в опросе 2023 года Кувейт занимает последнее место, а показатели этой страны за последние десять лет постоянно ухудшались. Богатейший Кувейт с объемом ВВП в 185 миллиардов долларов занимает последнее, 53-е место, в мире по качеству жизни для экспатов. Мигранты особенно недовольны возможностями проведения досуга, низкой доступностью жилья, высокими ценами, низким качеством здравоохранения, несправедливой оплатой труда и пр.

Никто не хочет и в богатую Норвегию

Аутсайдер – богатая Норвегия

Также в числе аутсайдеров оказалась еще более богатая Норвегия, поскольку более трех из пяти эмигрантов отрицательно оценивают стоимость жизни в Норвегии в сравнении с другими странами Европы. Осло оказался в числе городов с запредельно высокими ценами, дорогим общественным транспортом и низкими возможностями в плане обзаведения друзьями. Кроме того, Норвегия находится в самом конце мирового списка по кулинарному разнообразию и ресторанам (53-е место), а также по уровню культуры и качеству ночной жизни (51-е место).

С другой стороны, мигранты ценят в Норвегии высокие гарантии трудоустройства, а также политическую и экономическую стабильность и чистую экологию.

Турция последняя в индексе работы за рубежом (53-е место), 30 процентов мигрантов недовольны своим рабочим временем, что примерно в два раза превышает средний мировой показатель. Экспаты недовольны также гарантиями трудовой занятости в Турции, возможностями карьерного роста (52-е место), уровнем безопасности. Неудивительно, что почти каждый четвертый мигрант в целом не удовлетворен своей работой и финансовым положением в этой стране.

Мигрантам хорошо в Турции, но дискомфортно

С другой стороны, у Турции неплохие показатели в индексах легкости обустройства (27-е место), а также возможностях заводить местных друзей. В целом, 60 процентов мигрантов довольны своей жизнью в Турции.

Канадский «крайний запад», Ванкувер, занимает в рейтинге аж 47-е место, а мигранты чувствуют себя в этом городе наиболее несчастными. Шокирующие 35 процентов мигрантов не удовлетворены своей социальной жизнью в Ванкувере (по сравнению с 25 процентами по всему миру), а 39 процентов не имеют личной поддержки (по сравнению с 24 процентами по всему миру). Почти трое из пяти (59 процентов) говорят, что им трудно завести друзей среди местных жителей (во всем мире – 36 процентов). Зато Ванкувер вошел в первую десятку в индексе легкости обустройства.

Помимо чувства одиночества, мигранты испытывают в Ванкувере также огромные трудности со своими личными финансами (49-е место). Более четырех из пяти мигрантов (84 процента) считают общую стоимость жизни слишком высокой, поскольку она в два раза превышает средний мировой показатель (35 процентов). И почти половина опрошенных (49 процентов) говорят, что дохода их домохозяйств недостаточно для ведения комфортной жизни (против 27 процентов во всем мире).