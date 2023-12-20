Джейхун Наджафов, собкор 11:15

По данным ООН, в 2023 году рост глобальной миграции продолжал увеличиваться и достиг более 281 миллиона человек, или около 3,6 процента населения земного шара. В 2020 году число международных мигрантов, то есть людей, живущих за пределами своей страны, было на 128 миллионов человек больше, чем в 1990 году и в три раза больше, чем в 1970 году. В докладе Всемирного Банка (ВБ), посвященного мировому развитию в 2023 году, было отмечено, что в борьбе с мировым экономическим дисбалансом, различными демографическими тенденциями и изменением климата миграция в ближайшие десятилетия станет жизненной необходимостью для стран с любым уровнем дохода.

Азербайджан – привлекательная страна для мигрантов В докладе подчеркивается, что при правильном управлении миграцией она может стать движущей силой процветания и способствовать достижению целей ООН в области устойчивого развития. ВБ предлагает регулировать миграцию на комплексной основе для оптимизации воздействия трансграничных перемещений на развитие как стран назначения и происхождения, так и самих мигрантов и беженцев. Как указывается в докладе Всемирного банка, никогда еще в истории человечества такое количество людей не жило за пределами стран своего рождения. «Если бы международные мигранты были отдельной нацией, - говорится в докладе, - то они бы составили пятую по величине страну в мире, равную по численности населению Индонезии». Следует отметить, что на протяжении всей истории человечества мигранты переезжали в другие страны в поисках экономических и образовательных выгод, лучшей жизни для своих детей и в некоторых случаях политической или религиозной свободы.

Мировые кризисы, климатические изменения и войны также играют значительную роль в стимулировании волн перемещения людей из одной страны в другую. В современном мире решения мигрантов о переезде подпитываются также мотивами свободной торговли и экономическими устремлениями. Вопрос миграции находился также в центре внимания недавнего заседания Милли Меджлиса Азербайджана, на котором были приняты очередные поправки в миграционное законодательство страны, которое периодически обновляется и дополняется, чтобы соответствовать международному миграционному праву. Это касается как борьбы с нелегальной миграцией, так и помощи беженцам. Как рассказала haqqin.az депутат Милли Меджлиса Амина Агазаде, последняя поправка в законодательство Азербайджанской Республики была связана с регулированием вопросами миграции в сфере судоходства. А Азер Аллахверанов, председатель Евразийской платформы миграционных инициатив и руководитель платформы миграционного сотрудничества, отметил, что для трудовых мигрантов из различных стран, особенно из региона Южной Азии, Азербайджан остается привлекательной страной.

Что говорит официальная статистика? По официальной статистике, в октябре 2023 года в рамках борьбы с нелегальной миграцией Государственная миграционная служба задержала 1001 иностранца. 292 человека из числа задержанных за нарушение миграционного законодательства были в административном порядке высланы за пределы Азербайджана, остальным была обеспечена на выбор легализация проживания или добровольный выезд из страны. «В 2023 году разрешение на работу в стране получили 9 190 граждан из 107 стран мира, - сообщил Азер Аллахверанов. - Больше всех разрешений получили граждане Турции – 5 207 человек, России - 742, Индии - 443, Великобритании - 394, Китая - 370, Туркменистана - 234, Пакистана - 211, Украины -163, Филиппин -149, Грузии -129 человек». По словам Аллахверанова, число иностранцев, которые хотят жить и работать в Азербайджане, ежегодно возрастает. Этому интересу способствуют масштабные инфраструктурные проекты, реализуемые в стране, и, в частности, мегапроекты на освобожденных от оккупации территориях Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических регионов. «Азербайджан также является транзитной территорией для мигрантов, которые направляются в страны Евросоюза, - добавил председатель Евразийской платформы миграционных инициатив. - Больше всего миграционный обмен происходит с Россией, Турцией, Грузией, арабскими странами и Ираном. До февраля 2022 года в этот список входила Украина. Иностранцев в Азербайджане, прежде всего, интересует работа в секторе услуг, хайтека, в нефтегазовой, строительной и горнодобывающей отраслях, в сельском хозяйстве... Обычно иностранные трудовые мигранты, которые приезжают на длительный срок, интегрируются в жизнь нашей страны, изучают ее язык, культуру, устраивают личную жизнь, их дети учатся в азербайджанских школах…»

В Испанию – да, в Кувейт - нет Интересное исследование в этой связи провел международный центр InterNations, на интернет-платформе которого мигранты обмениваются опытом переезда в другие страны. На основе опроса 12 тысяч человек был составлен специальный «Рейтинг городов для экспатов», в который были включены вопросы, касающиеся обустройства в новой стране, уровня жизни, доходов, трудоустройства, развлечений, здравоохранения, общественной жизни и др. Согласно этому рейтингу, список лучших городов для миграции возглавили испанские Малага, Аликанте и Валенсия. В них мигранты ценят гостеприимство, возможности легко подружиться с местными жителями, низкую стоимость жизни при высоком социальном статусе, а также высокий уровень здравоохранения, культуры и развлечений. В этих городах нет проблем с трудоустройством. Далее идут два города Объединенных Арабских Эмиратов - Рас-эль-Хайма и Абу-Даби, за ними - Мадрид, Мехико, Куала-Лумпур (Малайзия), Бангкок и Маскат (Оман). В аутсайдерах рейтинга для миграции оказались Милан и Рим (соответственно 49-е и 48-е места), в которых есть проблемы с обустройством, безопасностью, доступностью жилья, бюрократией, справедливой оплатой труда, карьерным ростом, общественной жизнью, экологией и пр. Перед ними Ванкувер (Канада) – 47 место, Гамбург (ФРГ) – 46-е, Берлин – 45-е, Дублин (Ирландия) - 44-е, Стамбул - 43-е, Лондон - 42-е, Париж – 41-е и Сеул (Южная Корея) – 40-е.

Интересно, что с 2014 года в пятерку лучших городов для экспатов по индексу легкости обустройства, дружелюбия местных жителей, удовлетворенности социальной жизнью, коммерческих возможностей, карьерного роста, доступности жилья, разнообразных развлечений и прочего входит Мехико. С другой стороны, столица Мексики занимает лишь 45-е место по политической стабильности, а 18 процентов мигрантов не чувствуют себя там в безопасности, что более чем вдвое превышает среднемировой показатель. Очень важным фактором привлекательности страны для мигрантов являются варианты досуга. По таким критериям, как насыщенная культурная и ночная жизнь, возможности для занятий спортом и благоприятные климатические условия в лидеры регулярно выходят города Испании. В то же время богатство той или иной страны далеко не всегда означает его высокую привлекательность для мигрантов. К примеру, в опросе 2023 года Кувейт занимает последнее место, а показатели этой страны за последние десять лет постоянно ухудшались. Богатейший Кувейт с объемом ВВП в 185 миллиардов долларов занимает последнее, 53-е место, в мире по качеству жизни для экспатов. Мигранты особенно недовольны возможностями проведения досуга, низкой доступностью жилья, высокими ценами, низким качеством здравоохранения, несправедливой оплатой труда и пр.

Аутсайдер – богатая Норвегия Также в числе аутсайдеров оказалась еще более богатая Норвегия, поскольку более трех из пяти эмигрантов отрицательно оценивают стоимость жизни в Норвегии в сравнении с другими странами Европы. Осло оказался в числе городов с запредельно высокими ценами, дорогим общественным транспортом и низкими возможностями в плане обзаведения друзьями. Кроме того, Норвегия находится в самом конце мирового списка по кулинарному разнообразию и ресторанам (53-е место), а также по уровню культуры и качеству ночной жизни (51-е место). С другой стороны, мигранты ценят в Норвегии высокие гарантии трудоустройства, а также политическую и экономическую стабильность и чистую экологию. Турция последняя в индексе работы за рубежом (53-е место), 30 процентов мигрантов недовольны своим рабочим временем, что примерно в два раза превышает средний мировой показатель. Экспаты недовольны также гарантиями трудовой занятости в Турции, возможностями карьерного роста (52-е место), уровнем безопасности. Неудивительно, что почти каждый четвертый мигрант в целом не удовлетворен своей работой и финансовым положением в этой стране.