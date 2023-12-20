В Грузии жгут флаги Евросоюза

Несколько священнослужителей Грузинской православной церкви и радикалов из консервативного движения «Альт-инфо» в знак протеста сожгли флаги ЕС. Об этом пишут грузинская служба «Радио Свобода» и издание SOVA.

Ранее один из членов движения Лаша Шарухия сжег флаг Евросоюза, установленный на здании администрации в городе Мцхета. Шарухия арестовали, ему грозит лишение свободы сроком до шести лет по статье 187 УК Грузии – повреждение или уничтожение вещи. В ответ на это сторонники и члены «Альт-инфо», а также священнослужители развернули протестную кампанию – они демонстративно жгут флаги ЕС, снимают это на видео и распространяют кадры в соцсетях. Радикалы требуют освободить Лашу Шарухия, в противном случае грозятся снова устроить беспорядки.

В МВД Грузии оппозиционному каналу ТВ «Пирвели» сообщили, что все участники этой кампании с сожжением флагов Евросоюза будут идентифицированы и в отношении этих лиц будут приняты «предусмотренные законом меры».

Лидер «Альт-инфо»Кока Моргошия заявил, что флаг ЕС «ассоциируется с безнравственным поведением» и что сотни людей уже присоединились к этой кампании.

Это не первый случай сожжения флага ЕС в Грузии. В марте 2023 года был сорван и разорван флаг Евросоюза у здания парламента. А в июне 2022 года флаг сожгли на акции протеста в рамках Tbilisi Pride.