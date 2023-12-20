Только 22 декабря с 21:00 до 00:00 вы сможете приобрести необходимые товары по ценам вашей мечты, разбив при этом скидочную цену на 6 месяцев.

В магазинах Kontakt наступил вечер, полный возможностей. Сеть объявляет последнюю в этом году акцию «Ахшам базары», где вы сможете приобрести новогодние подарки со скидками до 60%.

Итак, в магазинах:

«Украинский круг»;

«Метро Иншаатчылар»;

«Сумгаит улица Сульх»;

«Гянджа Гранд Кавказ» пройдет последняя в этом году акция «Ахшам базары», которая продлится всего 3 часа.

А теперь давайте ознакомимся с некоторыми из самых выгодных предложений:

- Утюг Philips мощностью 2000 Вт с керамической подошвой с 50% скидкой всего за 50 манатов;

- Комплект кастрюль Taç Stone из 7 предметов с гранитным внутренним и внешним покрытием с 50% скидкой всего за 100 манатов;

- Фритюрница Philips емкостью 4,1л с 64% скидкой всего за 200 манатов;

- Инверторная стиральная машина Samsung на 8 кг с 53% скидкой всего за 700 манатов;

- Смартфон Oppo A58 с памятью 128 ГБ с 18% скидкой всего за 450 манатов;

- Смарт-часы KIESLECT Calling с продолжительностью работы без подзарядки до 6 дней с 53% скидкой всего за 80 манатов.

Итак, обязательно своевременно посетите один из вышеперечисленных магазинов, чтобы оценить последний в году «Ахшам базары». Адреса ближайших к вам магазинов можно найти здесь.