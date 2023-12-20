Авторы издания указывают на то, что наибольшую выгоду получили производители китайских автомобилей. Продажи в Россию помогли Китаю в этом году обогнать Японию как крупнейшего в мире экспортера автомобилей. Китайские автопроизводители захватили 55% российского рынка. В довоенном 2021 году у них было 8%.

Война в Украине приносит выгоду Китаю. Из-за антироссийских санкций торговля КНР с Россией в этом году превысила 200 миллиардов долларов - гораздо раньше, чем это планировалось двумя странами. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Россия, в свою очередь, продавала Китаю не только нефть и газ, но и продукты - шоколадные конфеты, колбасы и другие потребительские товары, которые стали в изобилии появляться в китайских супермаркетах.

«Дешевая российская энергия в обход санкций, введенных Западом, помогла китайским заводам конкурировать на мировых рынках, в то время как их конкуренты-производители в других странах, особенно в Германии, столкнулись с резко более высокими затратами на электроэнергию», - пишет издание.

Действия России в Украине также получили медийную поддержку со стороны Китая. «Государственные СМИ постоянно распространяют российскую пропаганду в Китае и по всему миру», - говорится в статье.