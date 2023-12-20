В Европе решили снять санкции с Януковича

Европейский суд юстиции постановил исключить экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из санкционного перечня ЕС, куда они попали в связи с обвинениями в коррупции во времена президентства в Украине. Об этом говорится в соответствующем постановлении трибунала.

Суд ЕС подчеркивает, что решение Совета ЕС должно быть отменено относительно той части списка, в которой сохраняются имена Януковича и его сына.

Как заявили в пресс-службе Януковича, Европейский суд вынес уже пять решений об отмене санкций и признанию их необоснованными, при этом ни одна страна не установила наличие похищенных политиком средств из бюджета Украины, на основании присвоения которых были введены персональные санкции.