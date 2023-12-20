Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:37

Накануне Центральный банк Азербайджана вновь понизил учетную ставку с 8,5 до 8 процентов. Верхний предел процентного коридора снижен с 9,5 до 9, а нижний - с 7 до 6,5 процента. Сам по себе показатель учетной ставки практического влияния на весьма специфическую азербайджанскую макроэкономику не оказывает. Наверное, именно по этой причине население страны не проявляет особого интереса к периодическим сообщениям Центробанка по данному поводу. Но в то же время нельзя сказать, что азербайджанцы столь же безразличны к причинам, которые диктуют использование этого важного банковского инструмента. Особенно применительно к инфляции.

Одной из таких причин Центробанк называет фактическую и прогнозируемую инфляцию, которая уже давно находится в целевом коридоре (4±2 процента) главного банка страны. Стабилизировались и инфляционные ожидания, еще совсем недавно оказывавшие заметное давление на сам процесс инфляции. Еще одна причина – избыточное предложение на валютном рынке. Это, конечно, важный фактор для экономики, но в Азербайджане он наблюдался и в прошлом году, и в первые месяцы текущего. И тем не менее темпы инфляции оставались двузначными, что приводило лишь к повышению учетной ставки. Теперь же ситуация изменилась - после последнего заседания Совета управляющих по денежно-кредитной политике снижение уровня годовой инфляции стало происходить быстрее, чем ожидалось. Так, в прошлом месяце темпы годовой инфляции снизились до 2,6 процента, а в последние три месяца и вовсе колеблются в пределах целевого показателя. При этом месячная динамика цен по сравнению с прошлым годом также продолжает снижаться. А в ноябре и вовсе наблюдалась нехарактерная для этого периода года дефляция - индекс потребительских цен снизился на 0,2 процента.

В целом же, снижение годовой инфляции происходит за счет воздействия как внешних, так и внутренних факторов. Как уже не раз отмечал haqqin.az, если ранее рост инфляции в стране вызывал импорт, то теперь наблюдается замедление «иностранной» инфляции, вызванное, главным образом, снижением мировой экономической активности и жесткой денежно-кредитной политикой большинства стран мира. Продолжающееся снижение мировых цен на сырьевые товары, особенно на энергоносители и продукты питания, привело к сокращению инфляционного импорта в страну. Как отмечает Центробанк, ссылаясь на данные Всемирного банка, в ноябре индекс цен на сырьевые товары снизился в годовом исчислении на 18,3 процента. В частности, цены на энергоносители - на 23,9, а на неэнергетические товары - на 4,6 процента. А по сообщению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в ноябре индекс цен на продовольствие снизился в годовом исчислении на 10,7 процента. Да, высокая инфляция в Азербайджане подстегивалась, главным образом, внешними факторами, на что и делался основной упор во всех официальных отчетах. Что же касалось фактора внутренних, то о них говорили крайне редко, они оставались как бы в тени. Но теперь Центробанк заявляет о них в полный голос и приводит конкретные цифры.