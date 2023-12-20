Центробанк Азербайджана вновь понизил учетную ставку. С чего бы? наш комментарий
Накануне Центральный банк Азербайджана вновь понизил учетную ставку с 8,5 до 8 процентов. Верхний предел процентного коридора снижен с 9,5 до 9, а нижний - с 7 до 6,5 процента.
Сам по себе показатель учетной ставки практического влияния на весьма специфическую азербайджанскую макроэкономику не оказывает. Наверное, именно по этой причине население страны не проявляет особого интереса к периодическим сообщениям Центробанка по данному поводу. Но в то же время нельзя сказать, что азербайджанцы столь же безразличны к причинам, которые диктуют использование этого важного банковского инструмента.
Особенно применительно к инфляции.
Одной из таких причин Центробанк называет фактическую и прогнозируемую инфляцию, которая уже давно находится в целевом коридоре (4±2 процента) главного банка страны. Стабилизировались и инфляционные ожидания, еще совсем недавно оказывавшие заметное давление на сам процесс инфляции.
Еще одна причина – избыточное предложение на валютном рынке. Это, конечно, важный фактор для экономики, но в Азербайджане он наблюдался и в прошлом году, и в первые месяцы текущего. И тем не менее темпы инфляции оставались двузначными, что приводило лишь к повышению учетной ставки.
Теперь же ситуация изменилась - после последнего заседания Совета управляющих по денежно-кредитной политике снижение уровня годовой инфляции стало происходить быстрее, чем ожидалось. Так, в прошлом месяце темпы годовой инфляции снизились до 2,6 процента, а в последние три месяца и вовсе колеблются в пределах целевого показателя.
При этом месячная динамика цен по сравнению с прошлым годом также продолжает снижаться. А в ноябре и вовсе наблюдалась нехарактерная для этого периода года дефляция - индекс потребительских цен снизился на 0,2 процента.
В целом же, снижение годовой инфляции происходит за счет воздействия как внешних, так и внутренних факторов.
Как уже не раз отмечал haqqin.az, если ранее рост инфляции в стране вызывал импорт, то теперь наблюдается замедление «иностранной» инфляции, вызванное, главным образом, снижением мировой экономической активности и жесткой денежно-кредитной политикой большинства стран мира.
Продолжающееся снижение мировых цен на сырьевые товары, особенно на энергоносители и продукты питания, привело к сокращению инфляционного импорта в страну. Как отмечает Центробанк, ссылаясь на данные Всемирного банка, в ноябре индекс цен на сырьевые товары снизился в годовом исчислении на 18,3 процента. В частности, цены на энергоносители - на 23,9, а на неэнергетические товары - на 4,6 процента. А по сообщению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в ноябре индекс цен на продовольствие снизился в годовом исчислении на 10,7 процента.
Да, высокая инфляция в Азербайджане подстегивалась, главным образом, внешними факторами, на что и делался основной упор во всех официальных отчетах. Что же касалось фактора внутренних, то о них говорили крайне редко, они оставались как бы в тени. Но теперь Центробанк заявляет о них в полный голос и приводит конкретные цифры.
В частности, в прошлом месяце наблюдалось сразу на 2,5 процента в годовом исчислении снижение цен производителей продукции пищевой промышленности, и на 4,1 процента - сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, в условиях сохранения баланса на валютном рынке в ноябре удалось укрепить на 19,5 процента номинальный эффективный курс маната. Что наряду с другими мерами, реализованными в сложной ситуации правительством и Центробанком страны, также сыграло важную роль в снижении темпов «импортной» инфляции.
Следует объективно признать, что ситуация, сложившаяся сегодня в мире и стране, способствует гармоничному развитию экономики Азербайджана и, следовательно, дальнейшему росту макроэкономических показателей. Что в долгосрочной перспективе позволит правительству и Центробанку обуздать инфляцию, обеспечив рост благосостояния азербайджанского народа. Что особенно приятно констатировать в канун Нового, 2024 года.