«Я выступил с докладом об организации современной офтальмологической клиники, информировании пациентов до и после операции, а также применении новейших хирургических инноваций и новых технологий в области офтальмологии. Построенный нами центр, высокий уровень обслуживания пациентов, информативные видеоролики и брошюры привлекли внимание наших зарубежных коллег. Основная тема моего выступления была об организации современной офтальмологической клиники, лечении и регулировании пациентов современными методами», - рассказывает офтальмолог.

На днях в Тбилиси прошла 21-я конференция Черноморского общества офтальмологов (BSOS). Азербайджан на мероприятии представлял известный офтальмолог Джахид Шахбазов.

В ходе конференции Шахбазов предложил методы повышения эффективности и качества ухода за пациентами, а также комплексные подходы по оптимизации потока пациентов в амбулаторных офтальмологических клиниках, передовые технологии, опыт известных хирургов, стратегическое использование социальных сетей, униформу профессионального персонала и качество обслуживания.

На мероприятии были продемонстрированы видеоролики, подготовленные индивидуально для пациентов, предоставлена информация до и после операции, а также информация о способах повышения успеха хирургического вмешательства.

Конференция вызвала большой общественный интерес. Созданная азербайджанским офтальмологом в ходе мероприятия действующая модель клиники стала примером для многих зарубежных клиник. Их врачи захотели познакомиться с этой моделью поближе.