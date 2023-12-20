Модель качества обслуживания пациентов офтальмолога Джахида Шахбазова стала примером фото
На днях в Тбилиси прошла 21-я конференция Черноморского общества офтальмологов (BSOS). Азербайджан на мероприятии представлял известный офтальмолог Джахид Шахбазов.
«Я выступил с докладом об организации современной офтальмологической клиники, информировании пациентов до и после операции, а также применении новейших хирургических инноваций и новых технологий в области офтальмологии. Построенный нами центр, высокий уровень обслуживания пациентов, информативные видеоролики и брошюры привлекли внимание наших зарубежных коллег. Основная тема моего выступления была об организации современной офтальмологической клиники, лечении и регулировании пациентов современными методами», - рассказывает офтальмолог.
В ходе конференции Шахбазов предложил методы повышения эффективности и качества ухода за пациентами, а также комплексные подходы по оптимизации потока пациентов в амбулаторных офтальмологических клиниках, передовые технологии, опыт известных хирургов, стратегическое использование социальных сетей, униформу профессионального персонала и качество обслуживания.
На мероприятии были продемонстрированы видеоролики, подготовленные индивидуально для пациентов, предоставлена информация до и после операции, а также информация о способах повышения успеха хирургического вмешательства.
Конференция вызвала большой общественный интерес. Созданная азербайджанским офтальмологом в ходе мероприятия действующая модель клиники стала примером для многих зарубежных клиник. Их врачи захотели познакомиться с этой моделью поближе.
Офтальмолог также дал интервью популярным телеканалам и медиаресурсам Грузии.
BSOS создано в 2002 году как организация офтальмологов Черноморского региона с миссией расширения общения и обмена знаниями между его членами. Странами-членами являются Болгария, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Турция и Украина. Азербайджан и Греция являются ассоциированными членами. BSOS является членом ICO (Международного совета офтальмологии) с 2013 года.
Ежегодно одна из стран BSOS организует конференции. Они проводились с международным участием и оказались очень успешными в продвижении миссии общества.
После конференции в Тбилиси Джахида Шахбазова пригласили на мероприятия, которые состоятся в Каире (Египет) и Бостоне (США).