Умеров хочет мобилизовать уехавших

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью иностранным СМИ рассказал, что будет с мужчинами, которые выехали за границу во время войны.

Он считает, что все мужчины, проживающие в Германии и годные к воинской службе, должны пополнить ряды украинской армии. Тех, кто ослушается, ждут санкции.

По его словам, военнообязанных граждан Украины, живущих в Германии или в других странах, попросят явиться в призывные пункты. Это приглашение касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.