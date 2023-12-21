Economist назвал страну года

Греция стала страной года по версии британского журнала Economist за преодоление экономического кризиса и проевропейскую политику, при этом редакция не отдала предпочтение Бразилии из-за «привычки» лидера страны «заигрывать» с президентами РФ и Венесуэлы.

«Наш победитель – Греция. Десять лет назад она была парализована долговым кризисом и высмеивалась на Уолл-Стрит. Доходы упали... а в политике процветали экстремистские партии правого и левого толка… Но спустя годы болезненной реструктуризации Греция в 2023 году возглавила наш ежегодный список экономик богатых стран мира. Ее правоцентристское правительство было переизбрано в июне, а внешняя политика проамериканская, проевропейская и настороженная по отношению к России», - пишет издание.

Economist также выделяет Польшу и Бразилию. Экономика первой выдержала украинский конфликт непосредственно у своих границ и наплыв беженцев. Кроме того, на выборах в Польше победили силы во главе с экс-главой Евросовета Дональдом Туском. При этом издание указывает, что наибольшей проблемой страны было доминирующее положение оппонентов Туска - правящей последние восемь лет партии «Право и справедливость» (PiS). Economist также пишет, что у Польши есть шансы стать страной года в 2024 году.