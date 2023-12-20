Отдел спорта 15:12

«Четыре года назад некоторые на этом стадионе заявили: «Карабах – это Армения, и точка». Мы доказали им, что Карабах – это Азербайджан», – сказал президент Ильхам Алиев, выступая перед матчем «Карабах» – MOИK на стадионе Ханкенди. Глава государства, подчеркнув, что большая часть оккупированных земель Азербайджана была освобождена три года назад в результате Второй Карабахской войны, сказал: «В городе Шуша, который является короной Карабаха, был поднят азербайджанский Флаг. Три месяца назад – 19-20 сентября от оккупантов были освобождены и Ханкенди, Ходжалинский, Аскеранский, Ходжавендский, Агдеринский районы. 15 октября я поднял Флаг Азербайджана во всех этих городах. 8 ноября на центральной площади Ханкенди прошел парад Победы. А сегодня мы вместе отмечаем этот прекрасный спортивный праздник. Отныне на этих землях будет вечно развеваться азербайджанский Флаг. Мы – азербайджанцы будем жить здесь вечно».

* * * 14:48 Три месяца назад Ханкенди был освобожден от оккупации. В результате однодневной антитеррористической операции Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет. Сегодня азербайджанский флаг развевается во всем Карабахском регионе. Это большое историческое событие. Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая перед матчем между «Карабахом» и MOИK на стадионе Ханкенди. «Эта история будет вечно жить в наших сердцах. Азербайджанский народ и азербайджанцы мира отныне будут вечно гордиться этой Победой», - сказал глава государства. Президент Алиев в своем выступлении также сказал, что через несколько месяцев в городе Агдам начнет заново отстраиваться стадион «Имарет». Глава государства указал, что вне зависимости от результатов сегодняшнего матча победитель известен. Победителем является азербайджанский народ, Азербайджанское государство. Встреча «Карабаха» и Центрального спортивного клуба армии в сегодняшнем матче, конечно, имеет большое символическое значение. Единство Карабаха-Армии-Народа является главным источником нашей Победы», - подчеркнул глава государства.

* * * 14:34 «Проведение этого футбольного матча (игра «Карабах» - MOИK) в Ханкенди имеет огромный смысл. Ханкенди – древний азербайджанский край. Это село было основано Карабахским ханом, а после этого азербайджанскими архитекторами и строителями на средства Азербайджанской Республики был создан крупный город». Об этом сказал президент Ильхам Алиев 21 декабря во время выступления перед матчем между «Карабахом» Агдама и MOИK Баку в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди. «К сожалению, в течение тридцати лет в городе Ханкенди находилось логово сепаратистов, этот город превратился в символ сепаратизма… Армения, удерживавшая под оккупацией наши земли на протяжении тридцати лет, думала, что сможет делать это вечно. Мы, славная азербайджанская армия, доказали им и всему миру, что это наша историческая и исконная земля, хозяевами этих земель являемся мы – азербайджанский народ. Мы должны были вернуться сюда и мы вернулись», - отметил глава государства.