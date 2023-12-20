Минобороны Украины опровергает: Умеров не называл сроков освобождения Крыма ОБНОВЛЕНО 17:33

В Министерстве обороны Украины заявили, что немецкое издание Bild извратило слова главы ведомства Рустема Умерова о сроках освобождения Крыма. Опровержение дал спикер министерства Илларион Павлюк в комментарии украинскому СМИ.

По его словам, который присутствовал на интервью, Умеров только сказал, что Крым "на 100%" будет освобожден".

"Крым будет освобожден — 100%. Это наша стратегическая цель", - вот полная фраза Умерова. Министр не говорил, что это произойдет в следующем году, и вообще не называл никаких сроков", - отметил Павлюк.

*** 14:19

Крым может быть освобожден в следующем году. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сказал в интервью Bild.

«Я уверен на 100%. Это наша стратегическая цель», - сказал глава ведомства.