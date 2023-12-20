Минобороны Украины опровергает: Умеров не называл сроков освобождения Крыма ОБНОВЛЕНО 17:33
В Министерстве обороны Украины заявили, что немецкое издание Bild извратило слова главы ведомства Рустема Умерова о сроках освобождения Крыма. Опровержение дал спикер министерства Илларион Павлюк в комментарии украинскому СМИ.
По его словам, который присутствовал на интервью, Умеров только сказал, что Крым "на 100%" будет освобожден".
"Крым будет освобожден — 100%. Это наша стратегическая цель", - вот полная фраза Умерова. Министр не говорил, что это произойдет в следующем году, и вообще не называл никаких сроков", - отметил Павлюк.
*** 14:19
Крым может быть освобожден в следующем году. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сказал в интервью Bild.
«Я уверен на 100%. Это наша стратегическая цель», - сказал глава ведомства.