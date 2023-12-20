Российские миротворцы в сентябре разместили более 10 тысяч гражданских в местах своей дислокации, а затем обеспечили выезд в Армению практически всего населения Карабах а ( Карабах ский регион Азербайджана – ред.), заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России - первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«В ходе ведения боевых действий Российский миротворческий контингент обеспечил размещение более 10 тыс. гражданских лиц в местах своей дислокации, а в последующем - безопасный выезд на территорию Армении практически всего населения Карабаха. Авиатранспортом миротворцев доставлено в больницы почти 300 раненых», - цитирует ТАСС Герасимова.

По его словам, обстановка на Южном Кавказе остается «напряженной, но имеет устойчивую тенденцию к стабилизации».

Герасимов также сказал, что Россия целенаправленно добивается разблокировки транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном и урегулирования наиболее острых противоречий двух стран.

«Российская Федерация на политическом треке ведет целенаправленную работу по разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье, заключению мирного договора между Баку и Ереваном, а также урегулированию наиболее острых армяно-азербайджанских противоречий», - сообщил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году.