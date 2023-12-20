Франция отказалась поставлять танки Украине

Франция отказалась поставлять Вооруженным силам Украины танки Leclerc из-за провала бронемашин AMX-10RC. Об этом заявил бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в издании Asia Times.

Он отметил, что на решение властей Франции повлияла ситуация с бронетехникой других стран, включая немецкие танки Leopard 2 и американские БМП Bradley.

По его словам, боевая машина пехоты AMX-10RC также стала ловушкой для украинцев, которые посчитали «тонкую броню» неподходящей для работы на передовой.