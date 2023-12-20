В то время как украинцы, в том числе многие из тех, кто не проходил военной подготовки до того, как Россия попыталась взять Киев в феврале 2022 года, защищают свою страну с оружием в руках, большинство немцев, опрошенных в ходе недавнего исследования, заявили, что вряд ли захотят сделать то же самое.

Опрос, проведенный компанией Forsa для журнала Stern, последовал за высказываниями министра обороны Бориса Писториуса о том, что Германии необходимо стать «готовой к войне», чтобы справиться с угрозой, исходящей от России в Европе.

Опрос показал, что только 17 процентов немцев «определенно» готовы взять в руки оружие, чтобы защитить страну, еще 19 процентов заявили, что «вероятно» готовы это сделать. Около 61 процента заявили, что вряд ли будут готовы это сделать, а 40 процентов сказали, что точно не возьмут в руки оружие для защиты Германии ни по какой причине.

В ходе опроса мужчины гораздо чаще, чем женщины, говорили, что готовы защищать Германию с оружием в руках: около 40% опрошенных в возрасте от 45 до 59 лет ответили «да».