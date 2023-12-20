Расширены полномочия TƏBİB

Профилактическая вакцинация по эпидемическим показаниям будет проводиться Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB). Соответствующее постановление «О внесении изменений в «Срок и порядок проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям», «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии» и «Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния» подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно изменению, в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний, повышения иммунитета среди населения проводятся профилактические прививки со стороны TƏBİB и соответствующих структур органов управления Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы, Службы безопасности президента Азербайджанской Республики, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Государственного агентства по охране стратегических объектов, Министерства здравоохранения.

Согласно предыдущему правилу, в перечне учреждений, уполномоченных проводить профилактическую вакцинацию в этом направлении, значилось также Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию. После внесения изменений эти полномочия были сняты с Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и переданы TƏBİB.