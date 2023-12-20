Центробанк Турции повысил ставку до нового максимума за 20 лет
Центральный банк Турции повысил учетную ставку на 250 базисных пунктов, и теперь она составляет 42,5%.
Регулятор ужесточает денежно-кредитную политику седьмой раз подряд для борьбы с высокой инфляцией в стране.
Это уже седьмое повышение ставки подряд. Первое повышение в этом цикле произошло в июне, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых. На заседании в июле ЦБ Турции повысил ставку до 17,5%, а в августе — до 25%, в сентябре — до 30%. По итогам октябрьского заседания ставка выросла до 35%, а в ноябре до 40%.