Лидирующий мобильный оператор продолжает продвигать наше культурное наследие на цифровых платформах.

В рамках проекта «Аудиокнига» компания Azercell Telecom провела в Бакинском Книжном Центре презентацию очередного сборника, посвященного 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Считая книги залогом духовного богатства и овладения науками, Гейдар Алиев рекомендовал молодежи и окружающим его людям читать их постоянно, убеждая в том, что основным способом приобретения знаний является чтение.

В специальном сборнике проекта «Аудиокнига» Azercell объединил любимые произведения общенационального лидера Гейдара Алиева в цифровой библиотеке в форматах аудиокниг, электронных книг и аудиоспектаклей. Лидирующий мобильный оператор страны обеспечил воспроизведение более 50 произведений выдающихся писателей и поэтов Азербайджана на турецком, английском, французском и русском языках. Контент также был донесен до пользователей посредством официального YouTube-канала Azercell.

В сборник вошли цифровые комиксы и короткометражные анимационные фильмы по комедии Джалила Мамедгулузаде «Мертвые» и произведениям Гусейна Джавида. Azercell также осуществил цифровизацию журнала «Молла Насреддин», который является одним из самых ценных образцов национальной прессы Азербайджана. 100 выпусков журнала были воссозданы на азербайджанском алфавите в электронном и аудио-форматах.

Участие в мероприятии приняли председатель Совета прессы Рашад Меджид, советник отдела книжной индустрии Министерства культуры Кямран Мусаев, сотрудник НАНА и писатель-критик Техран Алишаноглу, директор творческой мастерской Colorit Теймур Наджафзаде и представители СМИ.

Директор департамента Корпоративных Коммуникаций Azercell Telecom Сона Аббасова рассказала о принципах корпоративной социальной ответственности компании и проектах, реализуемых в рамках КСО. «Как лидер телекоммуникационного рынка страны, придерживающийся стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности», мы определяем тенденции и внедряем инновационные решения, направленные на улучшение качества жизни людей. Также мы стараемся продвигать культурное наследие нашего народа на мировом уровне», - отметила Сона Аббасова. Рашад Маджид высоко оценил усилия, приложенные Azercell в ходе реализации этого проекта. «Пропаганда литературы — это большая услуга стране и народу. И особенно важно познакомить аудиторию с любимыми книгами Гейдара Алиева», - сказал председатель Совета прессы. Во время презентации проекта также прозвучали любимые музыкальные произведения Гейдара Алиева.

На сегодняшний день проект цифровой библиотеки, который реализуется с целью поддержки культуры чтения в современном обществе и популяризации литературы на родном языке, предоставил читателям множество книг, изданных в аудио- и электронном форматах, в число которых вошли газели Имадеддина Насими, более 100 избранных произведений Низами Гянджеви, 10 глав эпоса «Кероглу», различные очерки и научные произведения об истории Карабаха, а также произведения карабахских писателей.

Проекты цифровой библиотеки и «Аудиокнига», реализуемые Azercell Telecom с 2017 года, служат сохранению нашего культурного наследия, обогащению азербайджанского цифрового контента, а также играют исключительную роль в донесении до национальной и мировой аудитории этих изданий на разных языках.

Ознакомиться с книгами, подготовленными в рамках проекта, можно через Litres, Bookmate, а также на YouTube-канале Azercell. Для получения дополнительной информации о приложениях электронной библиотеки Azercell посетите сайт.