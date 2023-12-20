Nar поддерживает исторический футбольный матч в Ханкенди

Nar желает удачи обеим командам в историческом противостоянии, проходящем в Ханкенди в рамках Кубка Азербайджана по футболу. В первом матче с момента освобождения Ханкенди встретились футбольные клубы «Карабах» и МОИК.

Отметим, что Nar стремительно расширяет свою телекоммуникационную инфраструктуру и охват сети с целью оказания поддержки работам по восстановлению и реконструкции Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Мобильный оператор ввел в эксплуатацию более 100 базовых станций, охватывающих города Шуша, Ханкенди, Зангилан, Джебраил, Губадлы, Кельбаджар, Лачин, Ходжавенд, Физули, Тертер и Агдам. Также Nar – первый мобильный оператор, представивший магазин продаж и услуг в городе Лачин.