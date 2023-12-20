Готовы ли поляки отстоять границы родины?

Каждый третий поляк готов сбежать из страны в случае нападения РФ. Таков результат исследования IBRiS по заказу Rzeczpospolita.

Согласно социологическому опросу, если бы началась война с Россией, каждый третий поляк решил бы бежать из страны, только 15,7% ушли бы добровольцами в армию.

Еще 29% заявляют, что займутся волонтерской деятельностью. Из 37,4% эвакуировавшихся 11,9% выедут за границу с семьей, а 25,5% - в безопасное место в Польшу.

Еще 22% поляков ничего не сделают, а 11,6% не знают, как будут вести себя.