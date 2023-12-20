Генсек ОДКБ в Ереване
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов прибыл с визитом в Армению.
Цель визита - обсудить в Ереване итоги прошедшего в Минске саммита организации, на котором был принят пакет документов: подписи Армении на них нет в силу отсутствия на встрече армянской делегации.
В рамках визита также запланирована встреча Тасмагамбетова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
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