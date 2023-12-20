Генсек ОДКБ в Ереване

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов прибыл с визитом в Армению.

Цель визита - обсудить в Ереване итоги прошедшего в Минске саммита организации, на котором был принят пакет документов: подписи Армении на них нет в силу отсутствия на встрече армянской делегации.

В рамках визита также запланирована встреча Тасмагамбетова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.