Путин призвал США и ЕС перестать «валять дурака»

США и ЕС пора перестать валять дурака в ожидании крушения России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он также отметил, что Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран.

«Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем. Стало ясно для всех, что если хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, надо это делать. Мы же их не отталкиваем. Но это их дело и их решение», — сказал российский лидер.