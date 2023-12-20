ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение претендентов на пост президента
В Азербайджане число утвержденных кандидатур на пост президента достигло 7 человек.
На состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) был вынесен на голосование вопрос об утверждении кандидатур самовыдвиженцев Захида Оруджа и Фуада Алиева, кандидата в президенты от партии Böyük Quruluş Фазиля Мустафы, кандидата в президенты от партии Böyük Azərbaycan Эльшада Мусаева, кандидата в президенты от партии Народного фронта Целостного Азербайджана Гудрата Гасангулиева и кандидата в президенты от партии Национальный Фронт Рази Нуруллаева. Было принято соответствующее решение.
Отметим, ранее ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на пост президента.