Гурбан Гурбанов: «Карабах» и в дальнейшем хочет проводить матчи Кубка Азербайджана в Ханкенди»

«Поздравляю всех! Это первая пресс-конференция для спортивных журналистов в Ханкенди. Я неимоверно рад, - говорит Гурбан Гурбанов. - Сколько лет мы этого ждали. Я благодарю нашу армию во главе с Верховным главнокомандующим. Чтим память наших шехидов и желаем здоровья нашим ветеранам. Благодаря им, их геройству мы сегодня здесь.

Игра получилась сложной. Было волнение. До игры ребята обсуждали между собой предстоящий матч. Забили на последних минутах. Поздравляю мою команду.

Не ждали такого тяжелого матча. Но я вчера показывал игрокам, как играет МОИК. И все же связываю сложности с излишним волнением, не могли показать все, на что способны.

Мы и в дальнейшем хотели бы проводить матчи Кубка Азербайджана в Ханкенди. С «Сабахом» в четвертьфинале можем сыграть тут. Будут сделаны шаги в этом направлении.

Стадион в Ханкенди отвечает современным требованиям. Если не считать искусственное поле. В Баку тоже есть искусственные поля, но они более лучшего качества. Однако, играя тут, мы не должны думать о поле, будем на это закрывать глаза. И все же полагаю, что в будущем поле поменяют.

Очень рад, что стадион «Имарят» в Агдаме будет отстроен заново, как заявил сегодня президент. Глава государства ведет политику как истинный азербайджанец. Он помнит, что «Имарят» – стадион с большой историей. Ильхам Алиев сказал о сохранении традиции, культуры. Когда стадион будет готов, с радостью будем там играть.

Не будет ли сложно уговорить наших легионеров проводить матчи в Агдаме? Сейчас мы играем в Баку. Когда стадион будет полностью готов, сможем высказать свое мнение. Сейчас что-то конкретное сказать сложно. Но мы как клуб всегда хотели выбрать правильный путь. И примем верное решение, чтобы у нас не было проблем ни с игрой, ни с игроками.

Название «Карабах» - это дополнительная ответственность. И мы никогда это не забываем. Наши земли вернулись, но это не значит, что мотивация снизится. Это не значит, что мы забудем наших шехидов и гази. Мотивация у нас будет всегда.

Рад ли я особо тому, что победный гол сегодня организовали азербайджанцы? Это коллективная игра. Тут каждый может забить и отдать пас. Я не делю наших игроков. То, что гол сотворили азербайджанцы, делает их более ответственными, придаст им уверенность. Я рад за них».

Главный тренер МОИК Газанфар Аббасов сказал следующее:

«Такой матч на наших исторических землях! Благодарю президента, вспоминаем наших шехидов, желаем здоровья нашим гази. Футболисты МОИК оставили на поле все силы, сделали все, что могли.

Гурбан Гурбанов поздравил меня за хорошую игру. Мы и вчера с ним беседовали. Я сказал ему, что постараемся показать наш максимум.

Мы хотим победить в Первой лиге и подняться в Премьер-лигу. Говорят, что мы можем проводить свои матчи в Ханкенди? Я буду только рад этому.

Господин министр зашел сегодня к нам в раздевалку и сказал, что поддержка будет увеличена в два-три раза».