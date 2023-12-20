Выступивший на панельной сессии «Перспективы развития оздоровительного туризма в Азербайджане» министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев подчеркнул, что под руководством президентов Азербайджана и Турции сотрудничество между двумя братскими странами динамично развивается, организация совместных мероприятий, охватывающих различные секторы, становится регулярной.

В Баку состоялся Азербайджано-турецкий инвестиционный форум, приуроченный к 100-летию общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и созданию Турецкой Республики, совместно организованный Министерством экономики Азербайджанской Республики и Общественным объединением турецко-азербайджанских предпринимателей и промышленников (TÜİB).

В своем выступлении министр отметил, что в последние годы актуальность лечебно-оздоровительного и медицинского туризма возрастает во всем мире.

«В утвержденной соответствующим Распоряжением главы государства «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы» укрепление стратегических, институциональных и финансовых механизмов по обеспечению устойчивого развития сектора туризма определено в числе основных направлений деятельности, - добавил министр.

Теймур Мусаев отметил, что благодаря созданию современной медицинской инфраструктуры, внедрению передового технологического оборудования и формированию квалифицированных человеческих ресурсов за последние годы Турецкая Республика стала международным центром лечебно-оздоровительного и медицинского туризма.

«Под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в ходе 44-дневной Отечественной войны наша доблестная армия освободила исторические земли. В настоящее время в проводимых на этих территориях строительно-восстановительных работах особое внимание уделяется созданию туристической инфраструктуры. На освобожденных от оккупации территориях имеется большой потенциал для развития лечебно-оздоровительного туризма и экотуризма», - сказал министр здравоохранения Азербайджана.

В завершение своего выступления Теймур Мусаев выразил надежду, что форум сыграет важную роль в дальнейшем развитии лечебно-оздоровительного туризма.

На панельной сессии также выступили заместителя министра здравоохранения Турецкой Республики Шуайиб Биринджи, заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики Ильгар Гасымов, председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуад Нагиев и др. В выступлениях был отмечен потенциал лечебно-оздоровительного туризма и расширение возможностей его использования, а также важность применения опыта Турции в Азербайджане.