Потолок цен не работает: США предлагают иной способ ударить по России

Группа конгрессменов Палаты представителей обратилась с письмом к советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану с предложением ужесточить энергетические санкции против РФ. Они отметили, что схема ограничения цен на российскую нефть позволяет России продолжать финансировать войну против Украины.

"Мы пишем, чтобы призвать администрацию Байдена (президента США Джо Байдена, – ред.) нацелиться на доходы Москвы в твердой валюте, отказавшись от неудачной схемы ограничения цен на нефть и введя Комплексные энергетические санкции против России", – указано в письме, опубликованном Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.