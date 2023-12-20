На Баку надвигается шторм
Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана выступила с предупреждением об ожидаемом резком ухудшении погодных условий.
Как сообщили в службе, со второй половины 22 декабря до 24 декабря (пятница - воскресенье) скорость юго-западного ветра в Баку и на Апшеронском полуострове поначалу будет достигать 15-18 м/с (сильный и очень сильный ветер), а затем – 23-25 м/c (штормовой ветер).
Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится.