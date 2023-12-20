Мусави и Шарифов обсудили Южный Кавказ

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави встретился сегодня с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым. Информацию об этом распространило посольство Ирана в Азербайджане.

На встрече были рассмотрены последние события в двусторонних отношениях, обсуждены совместные проекты в политической, экономической, военной, энергетической и транспортной сферах, банковские и консульские вопросы, двусторонние отношения в других сферах.

Также были рассмотрены события в регионе Южного Кавказа, усилия по достижению прочного мира между Азербайджаном и Арменией, различные формы регионального сотрудничества и форматы регулярных политических консультаций.