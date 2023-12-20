18:10

Документальный фильм «Здесь наш дом», снятый при поддержке Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, удостоен награды проходившего в Измире X Международного фестиваля короткометражных фильмов Ege Art. В фильме рассказывается о поездке молодого человека по имени Джейхун Гарабаглы, родившегося и выросшего в США, на родину своего деда - в село Сулейманлы Джебраильского района и его впечатлениях.

В презентации фильма приняли участие советник председателя Госкомитета Насими Нариманов и директор департамента международных связей, информации и пресс-службы Госкомитета Ибрагим Мирзоев. Как отметил Насими Нариманов, демонстрация фильма в зарубежных странах преследует цель донести до всего мира голоса беженцев и вынужденных переселенцев, показать совершенные Арменией на территориях Азербайджана во время оккупации акты урбицида и экоцида. В период оккупации Джебраильского района, в течение почти 30 лет, армяне разгромили жилые массивы азербайджанского населения, частные дома и административные здания, нанесли непоправимый ущерб окружающей среде и экологии, что нашло отражение в фильме.

Примечательно, что фильм снят вынужденными переселенцами. Режиссером фильма является Ниджат Джалилов, вынужденный переселенец из Агдамского района. И он, и его отец, Керим Джалилов, участники Карабахской войны. Остальные члены съемочной группы - Иса Исмаилов является вынужденным переселенцем из Лачинского района, Аскер Худиев - Джебраильского, Фуад Джафаров - Агдамского района. Джаваншир Гарабаглы, дедушка героя фильма Джейхуна Гарабаглы, участвовал во Второй мировой войне, а после окончания войны не смог вернуться в Азербайджан и жил в Турции, Египте, Италии, Америке. Но он никогда не забывал свой родной край и любовь к Родине передал своим детям и внукам. Джейхун мечтал увидеть село Сулейманлы, где провел детство и юность его дедушка, и освобождение наших земель от оккупации предоставило ему возможность осуществить свою заветную мечту. В фильме юноша очень чувственно выражает привязанность к своему поколению и национальному происхождению. Его чувства и впечатления от посещения родины деда представлены и как патриотизм, и как протест против разгрома земель в результате оккупации.