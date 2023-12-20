США создали в Красном море мощную группировку

В настоящий момент непосредственно в Красном море находятся американские эсминцы USS Carney, USS Laboon и USS Thomas Hudner, а также атомная подводная лодка класса Ohio. Поддержку им оказывают британский эсминец HMS Diamond и многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции. В районе Аденского залива находятся авианосец USS Dwight D. Eisenhower с тремя кораблями сопровождения, а также атомная подлодка класса Los Angeles. Помимо этого, на Ближний Восток был направлен американский авианосец USS Gerald R. Ford с пятью кораблями сопровождения, которые сейчас находятся в Восточном Средиземноморье. Туда же переброшен штабной корабль USS Mount Whitney, на борту которого находится командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Томас Иши.

Как пишет издание, операция Prosperity Guardian по поддержанию свободы судоходства в регионе уже стоила США несколько десятков миллионов долларов. Значительная часть расходов приходится на высокотехнологичные ракеты, включая зенитные SM-3 стоимостью около $11 млн каждая, которые применяются против беспилотников. Они обходятся мятежникам-хуситам всего в несколько тысяч долларов. При этом The Times отмечает, что в Вашингтоне считают такие расходы приемлемыми, так как расширение масштабов конфликта на Ближнем Востоке и втягивание в него Ирана и Саудовской Аравии создало бы огромную нагрузку на американский бюджет в преддверии президентских выборов.