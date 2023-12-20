Израиль предупредил: «Бейрут может превратиться в Газу»

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в интервью местным СМИ прокомментировал противостояние с «Хезболлой» на севере страны.

Коэн сообщил о создании израильско-французской группы, которая будет добиваться исполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

«Невыполнение резолюции 1701 может привести к войне в Ливане, – заявил Коэн. – Я советую Насралле (Шейх Насралла – лидер ливанского движения «Хезболла – ред.) посмотреть на то, что происходит в Газе, потому что Бейрут может превратиться в Газу. Он подвергает опасности Ливан и весь регион. Мы твердо настроены восстановить безопасность на северной границе и отогнать «Хезболлу». Они частично отошли от границы, но не настолько, чтобы нас это устроило».