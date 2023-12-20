21:07

Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сообщил, что число погибших в результате стрельбы в Праге превысило 15 человек, минимум 24 человека получили ранения. «Мы знаем, что в результате этого трагического события погибли более 15 человек. Минимум 24 человека получили ранения», – заявил Вондрашек в эфире телеканала CT24. О том, кем был человек, открывший стрельбу, пока не сообщается. Карлов университ - главное высшее учебное заседение Чехии. Он был основан королем Богемии Карлом IV Люксембургом еще в 1348 году. В университете учатся более 50 тыс. студентов.

* * * 20:00 Стрельба в Карловом университете в центре Праги привела к гибели нескольких человек, сообщают европейские СМИ со ссылкой на полицию. По данным полицейских, стрелок ликвидирован. Изначально стражи порядка не уточняли число погибших. Позже пражские спасатели сообщили, что, по их данным, погибли десять человек. Также поступают сообщения, согласно которым несколько человек получили ранения. Новостной портал lidovky.cz сообщает, что еще девять человек получили тяжелые ранения. Российский журналист-политолог, бывший преподаватель Высшей школы экономики Сергей Медведев сообщил, что в момент стрельбы читал лекцию. «Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла. Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение. ...Мы со студентами забаррикадировались в аудитории», — написал он в Facebook. Некоторые студенты с верхних этажей здания спрятались на крыше под козырьком. Укрывшиеся в здании студенты сообщили, что одна из девушек, спрятавшихся на крыше, сорвалась, пишет портал Idnes. По словам мэра Праги Богуслава Свободы, нападавший упал с верхних этажей здания и скончался. Очевидцы в соцсетях пишут, что он застрелился. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в связи с инцидентом отменил рабочую программу в Оломоуце (город на востоке страны) и возвращается в Прагу.