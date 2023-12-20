Убийства в Ленкорани и Шемахе

В Ленкоранском районе убит 49-летний мужчина, подозреваемый в убийстве задержан.

Как сообщили в ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД, информация о смерти жителя района Зульфугара Джафарова (1974 г. р.) от колото-резаных ран поступила в полицию около 17:00 21 декабря. Подозреваемый в совершении убийства житель района Бахруз Мамедов задержан сотрудниками полиции.

По данному факту проводится расследование.

В Шемахе же на почве личного конфликта Садай Манафов, 1990 года рождения, убил из огнестрельного оружия Рафаэля Фейзуллаева, 1979 года рождения.

В пресс-службе МВД сообщили, что после произошедшего С.Манафов попытался покончить жизнь самоубийством. Он задержан сотрудниками полиции и передан следствию. Также отмечается, что Манафов сотрудник правоохранительных органов.