Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провело в Нахчыване мероприятие, посвященное 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и другие чиновники.

Фуад Наджафли в своем выступлении отметил, что мероприятия по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане, в том числе в НАР, продолжают проводиться, поблагодарив их организаторов. Полпред президента рассказал о заслугах Гейдара Алиева перед страной, подчеркнув его вклад в развитие Азербайджана.

Глава МЧС Кямаледдин Гейдаров также рассказал о заслугах общенационального лидера, отметив, что его дело достойно продолжает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Мероприятие продолжилось художественной частью.