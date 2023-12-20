Заявления Прилепина об Узбекистане привели к скандалу. Посла России вызвали на ковер

«В ходе встречи до представителя России в принципиальной форме доведено, что в нашей стране с чувством глубокой озабоченности воспринято высказывание сопредседателя партии «Справедливая Россия – За правду» Захара Прилепина на конференции в пресс-центре «Россия сегодня» с предложением о присоединении территории Узбекистана к России», — говорится в сообщении МИД.

Чрезвычайный и полномочный посол России Олег Мальгинов был приглашен 21 декабря в Министерство иностранных дел Узбекистана. Пичиной вызова стало заявление писателя, сопредседателя партии «Справедливая Россия – За правду» Захара Прилепина о присоединении территории Узбекистана к РФ. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ведомстве заявили, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров дружественной страны не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией.

«Подобные заявления, при этом широко распространенные в российских СМИ, носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на устоявшихся исторически дружественных отношениях между нашими народами», — подчеркнули в МИД Узбекистана.

В свою очередь, Олег Мальгинов заявил, что «высказывания Прилепина даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации в отношении дружественного и независимого Узбекистана». Посол подчеркнул, что в его стране никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Узбекистана. Он добавил, что в ближайшее время МИД России даст комментарий по данному инциденту.

Агентство Fergananews напоминает, что накануне на заседании Объединенного совета командиров своих структур Прилепин заявил, что выступает за присоединение к РФ стран, откуда в Россию едут трудовые мигранты. «Я, на самом деле, стою искренне за то, чтобы эти территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их просто присоединять целиком и на месте их обучать русскому языку. Чтобы не здесь учить, а там, в Узбекистане, допустим. Я не шучу», — сказал Прилепин.

Он намерен «поднимать тему дезавуирования распада СССР, что позволит нам в любой момент сказать: «Так как два миллиона наших граждан находятся на вашей территории, мы претендуем на вашу территорию. Потому что большинство уже здесь, и они даже проголосовали за это». «Ну или какая-то другая форма может быть придумана. Кто нам запретит после парада в Киеве что-либо сделать полезное на территории Евразийской территории? Никто», — заявил Прилепин.

Заявления российского политика не оставили без внимания депутаты парламента Узбекистана Бобур Бекмуродов и Иномжон Кудратов. Они напомнили, что Узбекистан – суверенное государство и не откажется от своей независимости. Бекмуродов призвал власти России «обратить внимание на подобные агрессивные высказывания в адрес страны-союзника и положить им конец». Кудратов подчеркнул, что никто не имеет права вторгаться в [Узбекистан], «судить о нем, учить иностранному языку, а мнения, озвученные с такой наглостью, не соответствуют ни международному праву, ни здравому смыслу».

Бывший депутат Расул Кушербаев ответил Прилепину и «другим, желающим завоевать Узбекистан», на русском языке — «пошел на х...». Он с сожалением констатировал, что подобных заявлений со стороны российских политиков становится все больше, и это вызывает тревогу. «Официальный Кремль должен принять правовые меры против таких шовинистов, которые разжигают вражду между странами и народами. В противном случае вторжение в Узбекистан рассматривается многими как будущий стратегический план Кремля», — отметил Кушербаев.