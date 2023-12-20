Казахстан строит новую железную дорогу в Китай

Казахстан приступил к строительству новой железной дороги в Китай, которая позволит нарастить грузооборот между странами на 20 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«В области Абай началось строительство новой железнодорожной линии Бахты — Аягоз протяженностью 272 км... Проект реализуется в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению транспортно-транзитного потенциала Казахстана. В ходе строительства новой линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты — Чугучак», — говорится в сообщении.

Власти рассчитывают, что новая линия позволит увеличить грузооборот между Казахстаном и Китаем с нынешних 28 млн до порядка 48 млн тонн, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита. Планируется, что двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году.

В процессе строительства возведут 11 станций, 47 мостов, 23 железнодорожных и 8 автодорожных путепроводов, 5 пешеходных мостов, 16 смотровых сооружений.