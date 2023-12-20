«Азеригаз» предупреждает абонентов...

В Азербайджане будет временно приостановлена деятельность всех открытых для общественности ресурсов, веб-страниц, услуг электронной почты и VPN Производственного объединения «Азеригаз», подведомственного SOCAR. Об этом сообщили в ПО «Азеригаз».

Было отмечено, что причиной этого является планирование профилактических работ в инфраструктуре интернет-сети Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Профилактические работы будут продолжаться в течение нескольких часов с 21:00 сегодняшнего дня. Абонентов просят учитывать ситуацию.