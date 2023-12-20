ЦИК утвердил еще шесть кандидатов в президенты
В четверг, 21 декабря, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) под председательством Мазахира Панахова.
Как сообщили в отделе СМИ и коммуникаций Секретариата ЦИК, были рассмотрены вопросы, связанные с выдвижением кандидатов на внеочередных выборах президента Азербайджанской Республики, назначенных на 7 февраля 2024 года. Были утверждены кандидатуры самовыдвиженца Захида Оруджа, кандидата от Партии великого созидания Фазиля Мустафы, самовыдвиженца Фуада Алиева, кандидата от партии «Великий Азербайджан» Эльшада Мусаева, кандидата от Партии народного фронта единого Азербайджана Гудрата Гасангулиева и кандидата от Партии национального фронта Рази Нуруллаева.
Комиссия зарегистрировала политические партии кандидатов, уполномоченных лиц самовыдвиженцев и полномочных представителей по финансовым вопросам.
На заседании с участием представителей международных организаций и дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, а также журналистов были обсуждены текущие вопросы.