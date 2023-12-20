В России экс-министра приговорили к 12 годам колонии

Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима по делу об организации преступного сообщества и мошенничеству, сообщила пресс-служба московских судов.

Также ему назначен штраф в размере 80 млн руб. Гособвинение просило назначить ему 19 лет колонии.

Еще десять фигурантов дела приговорили к лишению свободы на срок от 7 до 18,5 лет.