В Украине легализовали медицинский каннабис

Верховная Рада легализовала медицинский каннабис в Украине. Во втором чтении за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 248 депутатов из 450, сообщает «РБК-Украина».

«Закон вводится в действие через полгода после его опубликования. Поэтому это второе полугодие 2024 года», — заявил депутат Ярослав Железняк.

За это время правительство должно будет разработать все подзаконные акты и приказы, чтобы закон начал работать.

В свободной продаже медицинского каннабиса в Украине не будет — его предполагается отпускать только по электронным рецептам. Также принятый закон прямо запрещает рекреационный каннабис, который употребляют исключительно для удовольствия.

Препараты на основе каннабиса используются в некоторых странах для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, посттравматического синдрома (ПТСР) и тревожных расстройств. Также он применяется при лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма и рассеянного склероза. Помимо этого его используется для облегчения боли и страданий тяжелобольных, в том числе людей с онкологией и ВИЧ.