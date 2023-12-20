Глава спецслужб Украины обещает «приблизить войну к Кремлю»

Служба безопасности Украины намерена в следующем году активизировать диверсионные операции в глубине территории, контролируемой Россией, чтобы приблизить войну как можно ближе к Кремлю, сообщил изданию Politico глава CБУ Василий Малюк.

«Мы не можем раскрывать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы... Каждая наша спецоперация приносит свой результат. Все это усложняет возможности России для ведения войны и приближает победу Украины… Оккупанты должны понять, что спрятаться не удастся. Мы найдем врага повсюду», — заявил генерал-майор Малюк в письменных ответах на вопросы издания.

Одним из регионов для будущих операций он называет Крым и Черное море, где украинцы с помощью морских беспилотников Sea Baby надеются развить успехи операций этого года.