Армия Израиля захватила оплот ХАМАС

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили контроль над Эш-Шуджаией, считавшейся одним из основных оплотов движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, отметив, что подразделения останутся в этом районе для проведения точечных операций.

«Военнослужащие завершили нейтрализацию основных позиций ХАМАС, закрепились и установили контроль в Эш-Шуджаии. Боевая группа 188-й бригады в ходе рейда захватила штаб батальона ХАМАС «Эш-Шуджаия». Подразделения ЦАХАЛ продолжат оставаться в этом районе и будут проводить точечные операции в соответствии с оперативной необходимостью», - говорится в заявлении.

Израильские военные добавили, что в Эш-Шуджаии солдаты «провели обыски в домах высокопоставленных активистов террористической организации ХАМАС и обнаружили разведывательные материалы».

«Боевая десантная группа уничтожила более 100 террористических зданий, нашла и разрушила десятки туннельных шахт, задержала множество сдавшихся террористов и передала их силам безопасности для расследования, в том числе командира роты ХАМАС и террористов, участвовавших в резне 7 октября», - продолжили в армии.

В Эш-Шуджаии «в большом количестве домов, школ и медучреждений были найдены десятки туннельных шахт», а «в жилых домах военные нашли большое количество оружия и учебных материалов террористической организации ХАМАС», добавили в ведомстве.