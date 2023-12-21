Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 21 декабря 2023, 22:19

Как уже сообщалось, министр обороны США Ллойд Остин объявил о создании международной коалиции, которая проведет операцию под названием «Страж процветания» против йеменских хуситов. В ней совместно с США примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. Эти страны, по словам Остина, будут «совместно решать проблемы безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива, где нападения хуситов на торговые суда угрожают свободному судоходству, ставят под угрозу жизни невинных моряков и нарушают международное право».

Газета Wall Street Journal в своей редакционной статье пишет, что нынешний кризис в Красном море может стать по своим последствиям для мирового судоходства хуже, чем то, что произошло в 2021 году, когда Суэцкий канал заблокировал севший на мель сухогруз Ever Given. Тогда это привело к ежедневным потерям для перевозки грузов на 10 миллиардов долларов. Через Красное море идет 10 процентов транспортировки нефти в мире, и фактическое закрытие этой торговой артерии может привести к глобальному кризису. На этой неделе крупнейшая нефтяная компания British Petroleum прекратила отправлять по этому маршруту свои танкеры. До этого 12 более мелких нефтяных компаний из разных стран мира приняли аналогичное решение. Хуситы начали атаковать ракетами и дронами коммерческие сухогрузы, а также территорию Израиля, включая его туристический центр Эйлат, в отместку за массированные израильские бомбардировки сектора Газа после террористической атаки ХАМАС. Эти действия были названы хуситами «отвратительным актом геноцида».

Учитывая, что Израиль отделяют от Йемена почти 2 тысячи километров, большинство снарядов или не долетало до цели, или же их перехватывали израильская ПВО и ракетные установки на кораблях США. Тогда хуситы изменили тактику. Мишенями прямых атак, объявило их военное руководство, стали суда, проходившие непосредственно у берегов Йемена. Речь шла в первую очередь о судах, которыми владели израильские компании или которые шли под израильскими флагами. Однако на деле эта угроза распространилась и на торговые суда других стран. Так, в декабре были обстреляны десятки самых разных торговых судов. Кроме этого, хуситы захватили как минимум два их них — болгарский сухогруз «Руен» и грузовое судно Galaxy Leader, шедшее под багамским флагом. 25 членов его экипажа был взяты в заложники, хотя граждан Израиля среди них не было. США направили в Красное море два своих эсминца —USS Carney и USS Mason. Их миссия заключается в том, чтобы остановить хуситов там, где это возможно. Они не станут сопровождать торговые суда, но будут находиться поблизости от них, чтобы в любой момент оказать помощь.

Однако до сих пор четкая стратегия международной коалиции не определена. США удачно сбивали ракеты хуситов. Но пока не решились атаковать их военные базы на территории Йемена. Администрация Байдена обеспокоена тем, что боевые действия в секторе Газа могут привести к более широкому конфликту на Ближнем Востоке. Хуситам активно помогает Иран, однако те обладают большей независимостью от Тегерана, чем другие его прокси, и понять их мотивацию не всегда удается. Как пишет Washington Post, йеменская военная группировка является, возможно, наиболее сильной и технически оснащенной среди иранских сателлитов. На ее вооружении ракеты большого радиуса действия, которые могут достигать Израиль.

Хуситы говорят, что не остановят свои атаки до тех пор, пока Израиль не прекратит операцию в секторе Газа. А поскольку там совершенно не видно света в конце туннеля, то йеменское воинство будет продолжать угрожать судоходству в Красном море. Можно ли остановить его? В состоянии ли созданная американцами коалиция остановить атаки хуситов так же, как раньше весьма жесткими методами остановили большинство нападений на торговые суда сомалийских пиратов? Многие эксперты скептически относятся к возможности разгрома и нейтрализации хуситов силами созданной американцами коалиции, пишет Al Jazeera. «Остановить хуситов и положить конец их действиям против морского судоходства в этом регионе исключительно трудно, - говорит этому катарскому изданию Томас Жано, профессор университета Оттавы и эксперт по Ближнему Востоку. - Хуситы чрезвычайно вдохновлены тем, что выиграли гражданскую войну в Йемене и сейчас они там хозяева, их позициям никто не угрожает и это дает им уверенность в своих силах». Но если эту группировку трудно подавить силой, то какие еще варианты остаются у США? Весьма осведомленное независимое американское издание Al-Monitor, освещающее события на Ближнем Востоке, пишет, что «США ищут помощи у Китая с тем, чтобы прекратить нападения хуситов на Израиль и торговые суда».