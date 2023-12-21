Министерство обороны РФ днем в четверг, 21 декабря, объявило, что российские силы ПВО «уничтожили» украинскую ракету над акваторией Азовского моря.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Глава оккупационных властей захваченной Россией части Херсонской области Владимир Сальдо позже написал в соцсетях, что это была (тактическая баллистическая) ракета ATACMS и летела она в сторону Крымского моста. Минобороны тип ракеты не уточняло.