Украина укрепляет границу с Беларусью
Украинские военные возводят фортификационные сооружения на границе с Беларусью, сообщил в четверг, 21 декабря, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
Вдоль границы создаются батальонные рубежи обороны, состоящие из ротных и взводных опорных пунктов. К работе привлекаются местные жители и добровольцы территориальных общин. Там устраивается полевая фортификация: инженерной техникой выкапываются траншеи, обшиваемые потом древесиной. Строятся блиндажи. Затем сверху натягивается маскировочный комплект. Перед каждой позицией обустраиваются инженерные заграждения – противотанковые надолбы, колючая проволока, противотанковые рвы.