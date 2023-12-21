Нетаньяху предложил членам ХАМАС «сдаться или умереть»

Израиль будет вести войну в секторе Газа до победы, поэтому члены движения ХАМАС могут «либо сдаться, либо умереть», заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации, передает Times of Israel.

«Мы сражаемся до победы... Мы не остановим войну, пока не выполним все ее цели — полная ликвидация ХАМАС и освобождение всех наших заложников. ...Всем террористам ХАМАС, от первого до последнего, грозит смерть. У них есть только два варианта: сдаться или умереть», — сказал Нетаньяху.

Заявление прозвучало после критики крайне правым министром финансов Бецалелем Смотричем сообщений о переговорах с ХАМАС об очередном освобождении заложников, отмечает издание.

В ночь на 21 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении огня на неделю в обмен на освобождение 40 заложников. Источники издания пояснили, что группировка отказывается обсуждать обмен пленными до вступления в силу режима прекращения огня. Впоследствии это подтвердило само движение.