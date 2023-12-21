Американцы смогут размещать свои войска в Дании

Интерфакс передает, что церемония подписания соглашения состоялась в Вашингтоне в четверг. Теперь парламент Дании должен будет одобрить соглашение, прежде чем оно вступит в силу. Как ожидается, на это уйдет около года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его датский коллега Ларс Расмуссен подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, которое даст американским военным доступ к трем военным базам в Дании.

Ранее на этой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что новое соглашение позволит США на постоянной основе размещать своих военных на базах Каруп, Скридструп и Ольборг, а также хранить вооружение и снаряжение на датской земле. Соглашение будет действовать на протяжении как минимум 10 лет, и его нельзя будет расторгнуть.

Сделка также подразумевает более тесное военное сотрудничество, в том числе в сфере учений и логистики, между Вашингтоном и Копенгагеном.

Ранее в декабре США подписали похожие соглашения с Финляндией и Швецией. Подобные сделки американцы заключили с Норвегией и Исландией несколько лет назад.